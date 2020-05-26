Врач из Испании назвала худшие продукты для печени
Как сообщает MedikForum.ru, правильное функционирование печени имеет огромное значение для организма, поскольку это орган способствует перевариванию пищи, выведению токсических веществ.
«Печень участвует в пищеварении, выделяет желчь, запасает питательные вещества, синтезирует ферменты, белок, глюкозу и является самым большим детоксикантом, очищающим организм от попадающих в него вредных веществ. Поддерживать орган в хорошем состоянии могут мешать разные факторы: генетика, вирусы, ожирение, а также употребление некоторых продуктов», - рассказала врач из Испании.
Доктор Родригес назвала худшие продукты для печени.
Алкоголь. По словам специалиста, для органа не существует деления на хороший и плохой алкоголь, вредный и полезный – любой является для нее токсином. При метаболизме спиртного увеличивается уровень триглицеридов (жира), мочевой кислоты. В возникающем процессе окисления образуются соединения, которые могут привести к таким патологиям, как стеатоз, алкогольный гепатит, фиброз и цирроз печени.
Промышленная выпечка. Ее употребление способствует накоплению висцерального жира вокруг печени. Также худшими для этого органа являются другие продукты глубокой переработки – изделия фастфуда, полуфабрикаты.
Сахар. Исследование ученых из Университета Дьюка показало: его избыток также может вредить печени, превращаясь в жир, скапливающийся в органе и приводящий к стеатозу (жирная печень ).
Соль. Регулярное потребление большого количества соли может вызвать ряд изменений в печени – от деформации ее клеток до патологии процессов клеточного деления, способствующей развитию фиброза.
Переработанное мясо. Врач призывает строго контролировать потребление красного мяса и свести к минимуму количество продуктов его переработки: гамбургеров, колбас, сосисок. Для получения белка нужно делать ставку на белое мясо, рыбу, бобовые.
«В целом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и здоровую печень, необходимо увеличить потребление продуктов растительного происхождения по сравнению с продуктами животного происхождения», - заявила медик.
Жир. По мнению врача из Испании, худшими для печени являются источники гидрогенизированных жиров, в особенности такого их типа, как трансжиры. Их потребление повышает риск развития НАБЖ, неалкогольной жировой болезни печени, которая может стать причиной цирроза, рака.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий