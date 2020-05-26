Врач из Испании назвала худшие продукты для печени

Говоря о худших продуктах для печени, врач больницы HM Delfos (Испания) Ева Родригес назвала промышленную выпечку, сахар, соль, источники гидрогенизированных жиров.Как сообщает MedikForum.ru, правильное функционирование печени имеет огромное значение для организма, поскольку это орган способствует перевариванию пищи, выведению токсических веществ.«Печень участвует в пищеварении, выделяет желчь, запасает питательные вещества, синтезирует ферменты, белок, глюкозу и является самым большим детоксикантом, очищающим организм от попадающих в него вредных веществ. Поддерживать орган в хорошем состоянии могут мешать разные факторы: генетика, вирусы, ожирение, а также употребление некоторых продуктов», - рассказала врач из Испании.Доктор Родригес назвала худшие продукты для печени.Алкоголь. По словам специалиста, для органа не существует деления на хороший и плохой алкоголь, вредный и полезный – любой является для нее токсином. При метаболизме спиртного увеличивается уровень триглицеридов (жира), мочевой кислоты. В возникающем процессе окисления образуются соединения, которые могут привести к таким патологиям, как стеатоз, алкогольный гепатит, фиброз и цирроз печени.Промышленная выпечка. Ее употребление способствует накоплению висцерального жира вокруг печени. Также худшими для этого органа являются другие продукты глубокой переработки – изделия фастфуда, полуфабрикаты.Сахар. Исследование ученых из Университета Дьюка показало: его избыток также может вредить печени, превращаясь в жир, скапливающийся в органе и приводящий к стеатозу (жирная печень ).Соль. Регулярное потребление большого количества соли может вызвать ряд изменений в печени – от деформации ее клеток до патологии процессов клеточного деления, способствующей развитию фиброза.Переработанное мясо. Врач призывает строго контролировать потребление красного мяса и свести к минимуму количество продуктов его переработки: гамбургеров, колбас, сосисок. Для получения белка нужно делать ставку на белое мясо, рыбу, бобовые.«В целом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и здоровую печень, необходимо увеличить потребление продуктов растительного происхождения по сравнению с продуктами животного происхождения», - заявила медик.Жир. По мнению врача из Испании, худшими для печени являются источники гидрогенизированных жиров, в особенности такого их типа, как трансжиры. Их потребление повышает риск развития НАБЖ, неалкогольной жировой болезни печени, которая может стать причиной цирроза, рака.