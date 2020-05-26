Медики рассказали о главных привычках для сохранения красоты и молодости

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Медики рассказали о главных привычках, наличие которых позволит в течение продолжительного периода времени сохранять красоту и молодость. Не обязательно для соответствующего результата прибегать к дорогостоящим средствам и услугам.Прежде всего специалисты призывают регулярно выполнять зарядку после пробуждения, притом достаточно и 15 минут. Посредством такой практики можно обеспечить себе заряд бодрости на весь день, стимулировать кровообращение и улучшить обменные процессы в организме. Важным фактором выступает и правильный режим сна, особенно скорректировать его нужно при быстрой утомляемости и неспособности выспаться даже при позднем пробуждении. Оптимально уделять ночному отдыху порядка 8 часов. Изменения в лучшую сторону можно будет наблюдать уже через месяц соответствующей практики.Правильное питание не подразумевает под собой диету, просто в рацион должны входить питательные и не содержащие вредных веществ продукты. Лучше отказаться от фаст-фуда или сладостей, добавив в повседневное меню фрукты и овощи. Важно обеспечивать себя положительными эмоциями, поскольку стресс оказывает негативное воздействие на весь организм. Наличие хобби делает человека не только счастливее, но и здоровее. Важно найти для себя любимое занятие и заполнять им свободное время.