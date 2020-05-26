Простое правило для сброса веса, о котором все забывают

Многие худеющие смещают тщательно следят за тем, какие продукты оказываются в их меню. Но иногда при таком подходе вес может продолжить расти.Трудно найти человека, который не знает, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы похудеть. Чаще всего называют такие продукты как выпечка, сладкие газированные напитки, жирные соусы и колбасные изделия. И, безусловно, в этом есть смысл.Не менее популярными являются представления о том, что нужно есть, чтобы похудеть. И здесь уже не все так однозначно. Чаще всего люди называют такие продукты как йогурт, орехи, оливковое масло, куриные грудки, тунец.Дело в том, что следуя популярному мнению можно заметно прибавить в весе, считает диетолог Энкарни Перес. Как отмечает эксперт, основная ошибка многих людей, которые желают похудеть в том, что они начинают употреблять в качестве «легкого» перекуса салат с авокадо. В него добавляют орехи, яйца, мясо тунца и заправляют оливковым маслом. В итоге получается очень калорийное блюдо.Из такого блюда можно получить около 1500 калорий, что составляет практически всю дневную норму для тех кто хочет сбросить вес. Поэтому, рекомендует специалист, необходимо считать калории, а не надеется на «легкие продукты», которые сами по себе похудеть не помогут.То есть, нужно понимать, что даже «очень полезные и легкие продукты» можно употреблять только в умеренных количествах и осторожно комбинировать. А, злоупотребляя ими, человек набирает вес, и при этом очень удивляется – ведь он не ел ничего вредного.Кстати, даже худеющим иногда можно позволить себе что-нибудь совсем не диетическое. У некоторых любимых блюд, например, гамбургеров, можно легко снизить калорийность – откажитесь от сыра, жирных соусов, а вместо булочки используйте листья салата.