Что произойдет с телом, если отказаться от кофеина
Головная боль
Вы реже будете сталкиваться с головными болями. Однако в первые дни отказа она может усиливаться в качестве побочного эффекта. Так организм реагирует на отсутствие привычного стимулятора. Своего рода кофейное «похмелье».
Настроение
Отсутствие кофе в первые дни может сделать крайне неприятным в общении человеком. Приступы усталости будут настигать в самый неожиданный момент. Но все это пройдет, стоит лишь немного подождать.
Энергия
Парадоксально, но по прошествии нескольких дней после отказа от кофе, энергии станет больше. Причина в том, что при постоянном употреблении кофеина нарушается сон, в частности, сокращается количество глубокого сна.
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