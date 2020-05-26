Что произойдет с телом, если отказаться от кофеина

Для многих день начинается с кофе, а порой и заканчивается им. Кто-то употребляет по 5-10 чашек в день. Однако отказ от кофеина может принести свои плоды. Вот несколько позитивных изменений, которые произойдут с телом, если отказаться от бодрящего напитка.

Головная боль

Вы реже будете сталкиваться с головными болями. Однако в первые дни отказа она может усиливаться в качестве побочного эффекта. Так организм реагирует на отсутствие привычного стимулятора. Своего рода кофейное «похмелье».

Настроение

Отсутствие кофе в первые дни может сделать крайне неприятным в общении человеком. Приступы усталости будут настигать в самый неожиданный момент. Но все это пройдет, стоит лишь немного подождать.

Энергия

Парадоксально, но по прошествии нескольких дней после отказа от кофе, энергии станет больше. Причина в том, что при постоянном употреблении кофеина нарушается сон, в частности, сокращается количество глубокого сна.
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