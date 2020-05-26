У вас плохое пищеварение? Возможен дефицит ферментов

Если ваш организм испытывает дефицит пищеварительных ферментов, это может вызвать нехватку желудочной кислоты, проблемы с перевариванием пищи, усвоением питательных веществ.Как сообщает MedikForum, человеческое тело естественным образом вырабатывает пищеварительные ферменты, но с возрастом уровень их производства снижается. Воспалительные процессы, аутоиммунные состояния, воздействие определенных химических веществ (например, фтора) также могут способствовать дефициту ферментов. Между тем, плохое пищеварение способно быть одной из основных причин большинства хронических патологий.Ферменты создают химические реакции, выполняющие важные задачи в теле. Природные пищеварительные ферменты, содержащиеся в слюне, желудочно-кишечной жидкости, поджелудочной железе, расщепляют пищу на частицы, которые поглощаются организмом. Три основных типа пищеварительных ферментов – это амилаза , протеаза, липаза, но есть также много других. Каждый вид пищеварительных ферментов расщепляет определенные питательные компоненты (сахар, крахмал, жир и так далее).«Разнообразие ферментов улучшает усвоение питательных веществ, обеспечивает хорошее качество пищеварения, здоровье кишечника и долголетие», — рассказали специалисты на портале Nutrients news.В свою очередь, отмечают эксперты, плохое пищеварение может означать, что организм испытывает дефицит пищеварительных ферментов, ему недостает желудочной кислоты. Следствием этого становится недостаточное получение важных питательных веществ, что неизменно негативно сказывается на здоровье, иммунной системе.Чтобы скорректировать такой дефицит, можно принимать дополнительные пищеварительные ферменты или употребляя некоторые продукты. Если вы планируете использовать добавки, следите, чтобы в них содержался полный спектр: альфа-галактозида, амилаза, целлюлоза, лактаза, липаза, протеаза, пектиназа. Принимать их нужно непосредственно перед едой.Но добавки не должны быть единственным источником пищеварительных ферментов. Существуют продукты, которые эффективно увеличивают уровень пищеварительных ферментов. К ним относятсяКефир. Богат липазой, протеазой, лактазой.Ананас. Содержит группой пищеварительных ферментов, называемых бромелайн.Мисо. Традиционный продукт японской кухни обеспечивает лактазой, липазой, протеазой, амилазой.Кимчи. При его ферментации образуются здоровые бактерии, продуцирующие протеазу, липазу, амилазу.