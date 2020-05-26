Поможет ли витамина D в лечении и профилактике коронавируса COVID-19 — исследование
Согласно исследованию, в настоящее время недостаточно научных доказательств того, что витамин D может быть полезен для профилактики или лечения COVID-19. Его авторы советуют населению следовать рекомендациям Public Health England по добавкам.
После непроверенных сообщений о том, что высокие дозы витамина D (выше 4000 МЕ / сут) могут снизить риск заражения коронавирусом COVID-19 и использоваться для успешного лечения, в новом отчете, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, были исследованы современные научные данные о витамине и его использовании при лечении инфекций.
Витамин D — это гормон, который вырабатывается в коже при воздействии солнечного света и помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.
Доказательств эффективности витамина D не обнаружено
Изучая предыдущие исследования, ученые не обнаружили доказательств связи между добавкой высоких доз витамина D в профилактике или успешном лечении коронавируса COVID-19 и предостерегли от чрезмерного употребления витамина без медицинского наблюдения из-за рисков для здоровья.
Ученые пришли к выводу, что утверждения о пользе витамина D при лечении коронавируса не подтверждаются адекватными исследованиями на людях и основаны на результатах исследований, которые конкретно не изучали эту область.
Профессор Джуди Батрисс, генеральный директор British Nutrition Foundation, а также соавтор статьи, сказала:
«В соответствии с руководством Public Health England по витамину D мы рекомендуем людям принимать добавки витамина D по 10 микрограмм в день в зимние месяцы (с октября по март) и круглый год, если их время на улице ограничено».
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