Ежедневные упражнения повышают умственную активность людей с избыточным весом
Упражнения улучшают функцию мозга
Помимо диеты, физические упражнения назначаются в качестве одной из мер по снижению веса. Но команда исследователей из Университета Питтсбурга нашла доказательства того, что физические упражнения улучшают здоровье мозга и функции мозга у людей с избыточным весом и ожирением.
Чтобы понять связь между физическими упражнениями и здоровьем мозга, команда рассмотрела несколько исследований, которые связывали ожирение, физическую активность, структуру мозга и когнитивные функции.
Результаты исследования
Когда ученые оценили общее качество результатов исследований, они обнаружили, что физические упражнения увеличивают объем серого вещества в префронтальной коре. Серое вещество отвечает за функции мозга, такие как контроль мышц, речь и принятие решений.
Команда нашла доказательства, что упражнения улучшают структуру белого вещества, которое поддерживает нейронную коммуникацию. Мероприятия с физической нагрузкой также привели к значительным улучшениям в обучении и визуально-пространственной обработке у людей с ожирением.
Основываясь на результатах, ученые пришли к выводу, что физические упражнения улучшают общую структуру мозга и усиливают когнитивные функции. Они подчеркнули, что физические упражнения демонстрируют потенциал как эффективный метод вмешательства для старения мозга.
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