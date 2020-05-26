Ежедневные упражнения повышают умственную активность людей с избыточным весом

Согласно исследованию, физические упражнения улучшают функции мозга у людей с избыточным весом и ожирением, изменяют размер областей мозга - префронтальной коры и гиппокампа. Ежедневная физическая активность также усиливали структурную целостность белого вещества, ткани мозга, которая контролирует жизненно важные когнитивные функции - обучение и память.

Упражнения улучшают функцию мозга

Помимо диеты, физические упражнения назначаются в качестве одной из мер по снижению веса. Но команда исследователей из Университета Питтсбурга нашла доказательства того, что физические упражнения улучшают здоровье мозга и функции мозга у людей с избыточным весом и ожирением.

Чтобы понять связь между физическими упражнениями и здоровьем мозга, команда рассмотрела несколько исследований, которые связывали ожирение, физическую активность, структуру мозга и когнитивные функции.

Результаты исследования

Когда ученые оценили общее качество результатов исследований, они обнаружили, что физические упражнения увеличивают объем серого вещества в префронтальной коре. Серое вещество отвечает за функции мозга, такие как контроль мышц, речь и принятие решений.

Команда нашла доказательства, что упражнения улучшают структуру белого вещества, которое поддерживает нейронную коммуникацию. Мероприятия с физической нагрузкой также привели к значительным улучшениям в обучении и визуально-пространственной обработке у людей с ожирением.

Основываясь на результатах, ученые пришли к выводу, что физические упражнения улучшают общую структуру мозга и усиливают когнитивные функции. Они подчеркнули, что физические упражнения демонстрируют потенциал как эффективный метод вмешательства для старения мозга.
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