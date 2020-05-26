Что будет с организмом, если постоянно употреблять много семечек
Стоматологи предупреждают, что если есть слишком много семечек, то можно заполучить микротрещины на зубах — речь идет о структурах, которые могут провоцировать кариес и проблемы с зубной эмалью. То есть, опасения о возможном отрицательном воздействии семечек на зубы существуют не на пустом месте.
Не стоит забывать и о том, что в жареных семенах подсолнуха содержится слишком много калорий, поэтому употребление семечек следует ограничивать хотя бы из соображений профилактики лишнего веса. Специалисты говорят, что в 100 граммах семечек содержится примерно 600 ккал.
Кроме большого объема разных полезных веществ, в семечках есть и некоторые вредные. Например — кадмий. Это вещество способно накапливаться в организме и провоцировать болезни половой и мочевыделительной систем. Плюс, избыток кадмия может быть причиной анемии.
Как видите, семечки, как и любой продукт, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Но есть и хорошие новости — миф о том, что семечки могут провоцировать аппендицит, не подтверждается современными научными исследованиями. Ученые проанализировали материалы двух тысяч пациентов с аппендицитом, и выяснили, что фрагменты скорлупы семечек были обнаружены в слепой кишке только восьми из них.
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