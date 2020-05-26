Что будет с организмом, если постоянно употреблять много семечек

Может ли постоянное употребление семян подсолнуха спровоцировать аппендицит? Как семечки воздействуют на зубы? Присутствуют ли в составе жареных семечек вредные химические соединения? Такие вопросы тревожат некоторых людей, которые постоянно едят много семечек. Попробуем разобраться.Стоматологи предупреждают, что если есть слишком много семечек, то можно заполучить микротрещины на зубах — речь идет о структурах, которые могут провоцировать кариес и проблемы с зубной эмалью. То есть, опасения о возможном отрицательном воздействии семечек на зубы существуют не на пустом месте.Не стоит забывать и о том, что в жареных семенах подсолнуха содержится слишком много калорий, поэтому употребление семечек следует ограничивать хотя бы из соображений профилактики лишнего веса. Специалисты говорят, что в 100 граммах семечек содержится примерно 600 ккал.Кроме большого объема разных полезных веществ, в семечках есть и некоторые вредные. Например — кадмий. Это вещество способно накапливаться в организме и провоцировать болезни половой и мочевыделительной систем. Плюс, избыток кадмия может быть причиной анемии.Как видите, семечки, как и любой продукт, могут быть вредными при чрезмерном употреблении. Но есть и хорошие новости — миф о том, что семечки могут провоцировать аппендицит, не подтверждается современными научными исследованиями. Ученые проанализировали материалы двух тысяч пациентов с аппендицитом, и выяснили, что фрагменты скорлупы семечек были обнаружены в слепой кишке только восьми из них.