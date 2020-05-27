Предотвращает болезни сердца, диабет, рак. Почему нам нужен ликопин

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Нам всем нужен ликопин, поскольку он предотвращает развитие многих крайне неблагоприятных процессов, в том числе связанных с появлением болезней сердца, диабета, рака, старения мозга и возрастных когнитивных заболеваний.Как сообщает MedikForum.ru, ликопин относится к семейству каротиноидов, представляющих собой жирорастворимые растительные пигменты, которые дают фруктам, овощам их желтые, оранжевые, красные оттенки. Наиболее известным и хорошо изученным каротиноидом является бета-каротин, предшественник витамина А.Почему нам нужен ликопин? В организме человека он и бета-каротин действуют как антиоксиданты, защищающие клетки от разрушительного воздействия окисления, вызываемого действием свободных радикалов. С подобным разрушением, провоцирующим воспаление, ассоциируется развитие серьезных заболеваний – патологий сердца, болезни Альцгеймера, диабета.Также с антиоксидантными свойствами ликопина связаны другие преимущества для здоровья.Он защищает клетки организма от повреждений, вызванных химическими пестицидами, гербицидами и глутаматом натрия.Предотвращает или замедляет прогрессирование рака молочной железы, предстательной железы, почек.Способствует здоровью сердца, снижая уровень плохого холестерина ЛПНП и повышая уровень хорошего холестерина ЛПВП.Обеспечивает защиту кожи от губительного, вызывающего ее рак ультрафиолетового излучения.Помогает задержать или предотвратить образование катаракты.Сохраняет активные функции мозга, предотвращает потерю памяти, возрастных нарушений нервной системы.Помогает замедлить гибель костных клеток.Источники ликопина. Широко известно, что ликопином богаты томаты – прежде всего, прошедшие тепловую обработку. Также его содержат арбузы, бананы, виноград, грейпфруты, красный перец, хурма, спаржа, красная капуста.