Какие растения помогут в борьбе с вирусами

Одни лишь растения не смогут помочь в борьбе с серьезным заболеванием. Однако для профилактики инфекций их смело можно использовать. На какие растения следует обратить особое внимание?ЭхинацеяПурпурную эхинацею использовали для лечения ран и инфекционных болезней еще коренные жители Северной Америки. Растение эффективно борется с гриппом и герпесом, а также обладает иммуностимулирующим эффектом.ЖеньшеньО пользе женьшеня не понаслышке знают китайские медики: именно в Китае при помощи женьшеня лечат болезни кровеносной системы и мозга. Вдобавок к этому растение используют в борьбе с вирусами. Согласно исследованиям ученых, экстракт корейского красного женьшеня эффективно борется с респираторно?синцитиальным вирусом человека, вирусом герпеса и гепатитом А.ОдуванчикВ России это растение можно встретить повсеместно, но далеко не все знают о его целебных свойствах. Путем экспериментов исследователям удалось установить, что экстракт одуванчик помогает в борьбе с гепатитом В, гриппом и даже ВИЧ. Помимо этого, фитосоединения в листьях, корне и цветках одуванчика препятствуют размножению вируса денге, переносчиками которого являются комары, — этот вирус провоцирует лихорадку.Перечная мятаВся сила перечной мяты заключается в ее эфирных маслах, в которых содержатся компоненты с противовоспалительными и противовирусными свойствами — ментол и розмариновая кислота. Благодаря этому мята отлично справляется с заложенностью носа и респираторно?синцитиальным вирусом.