Онколог Смирнова рассказала, когда могут вредить семена льна

Семена льна регулярно пополняют списки самых полезных продуктов, но врач-проктолог и онколог Елена Смирнова предупреждает: в некоторых случаях они могут вредить организму.Как сообщает MedikForum.ru, специалист рассказала, что, несмотря на свою «громкую» репутацию, семена льна являются продуктом, который не для всех одинаково полезен.Смирнова рассказала, когда семена могут вредить.«При аллергии на лен, гепатите, воспалительных заболеваниях кишечника или его непроходимости, холецистите, панкреатите, камнях желчевыводящих путей и мочевого пузыря», - перечислила врач.Медик подчеркнула: наличие данных нарушений является противопоказанием к употреблению продукта.Кроме того, онколог указала на важность правильного хранения семян льна. Смирнова заявила, что «при воздействии света и воздуха все полезные масла и жирные кислоты окисляются, образуя канцерогенные пероксиды».Для тех, кто не имеет противопоказаний, включение продукта в рацион может стать действительно полезной добавкой. Семена льна являются богатым источником омега-3 жирных кислот, почти всей группы витаминов В, важных для здоровых функций нервной системы, антиоксидантных витаминов A и E, препятствующих повреждению клеток свободными радикалами, старению. Но и в этом случае употреблять их нужно аккуратно.«Не увлекайтесь семенами льна – максимум принимайте 50 граммов в день. Помните, это обилие клетчатки, поэтому пейте больше жидкости, иначе будет метеоризм», - поделилась советом врач.