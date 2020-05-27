Генетики пролили свет на индивидуальный риск развития алкоголизма
Глубокое исследование позволило выявить связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также характерным поведением и способностью к обучению. Благодаря особому математическому методу ученые определили, как влияют друг на друга обозначенные характеристики.
По словам ученых, передаваемые генетические изменения, определяющие риск зависимости от спиртного, касаются, в том числе, довольно консервативных областей генома, которые отвечают за определенные биологические функции. Специалисты предлагают на основе анализа генома проводить оценку персональных рисков развития алкоголизма.
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