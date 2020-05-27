Генетики пролили свет на индивидуальный риск развития алкоголизма

Сотрудники Йельского университета выделили 29 генетических вариантов, которые повышают риск развития алкоголизма, пишет РИА "Новости". 19 вариантов выявили впервые, и, оказалось, многие из них имеют общие связи с психическими расстройствами, поведением и когнитивными способностями. Варианты выявили по итогу анализа данных более 435000 человек.Глубокое исследование позволило выявить связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также характерным поведением и способностью к обучению. Благодаря особому математическому методу ученые определили, как влияют друг на друга обозначенные характеристики.По словам ученых, передаваемые генетические изменения, определяющие риск зависимости от спиртного, касаются, в том числе, довольно консервативных областей генома, которые отвечают за определенные биологические функции. Специалисты предлагают на основе анализа генома проводить оценку персональных рисков развития алкоголизма.