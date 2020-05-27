Тканевые маски могут уменьшить вероятность заражения коронавирусом

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Канадские ученые изучили эффективность получивших широкую популярность тканевых масок для профилактики распространения коронавируса. Как пишет портал Med-heal.ru, тканевые маски могут останавливать капли жидкости, с которыми передается значительная часть вирусных частиц.Тканевые маски, как подчеркивают авторы исследования, сотрудники Университета МакМастера, не способны защитить от всех возбудителей коронавирусной инфекции, но они могут эффективно блокировать капли, с которыми в основном передается вирус. Речь идет о каплях аэрозольной взвеси, которая образуется при кашле, чихании, разговоре, приеме пищи, и так далее.Авторы исследования провели тестирование масок из хлопчатобумажной ткани и установили, что эффективность таких изделий несколько хуже, чем эффективность одноразовых медицинских масок, но тканевая маска — это все же гораздо лучше, чем ничего. "Нужно понимать, что более-менее эффективную защиту обеспечивают только маски из большого количества слоев, но они могут затруднять дыхание", — отмечает Кэтрин Клэйз, ведущий автор работы.Ученые отметили, что очень важно носить тканевую маску правильно. В обратном случае маски создают разве что ложное чувство безопасности, которое может быть весьма опасным. Но в целом — возможная польза от ношения тканевых масок все же перевешивает возможный вред.