Симптомы аппендицита, которые нельзя игнорировать
Аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.
Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.
Основные симптомы аппендицита:
первый симптом — это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;
пропал аппетит;
после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;
отек брюшной полости;
температура тела повысилась.
Основные симптомы аппендицита:
первый симптом — это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;
пропал аппетит;
после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;
отек брюшной полости;
температура тела повысилась.
Профилактика заболевания
включить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.
Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.
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