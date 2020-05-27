Назван простой способ избежать проблем с щитовидной железой
По словам эксперта, использование йодированной соли может значительно сократить число операций на щитовидной железе. Их число в последнее время растет.
Он отметил, что профилактика болезней щитовидки — одна из основных целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
Самым простым и безвредным методом предупредить дефицит йода, уровень которого влияет на функционирование щитовидной железы, является йодирование пищевой поваренной соли.
Оно практиковалось еще во времена Советского Союза, пояснил эксперт.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий