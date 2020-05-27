Уникальный пластырь меняет схемы лечения трудных ран

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Китайские исследователи разработали гелевый пластырь, который помогает заживлять хронические повреждения кожи и мягких тканей у диабетиков, пишет Xinhua. Такие хронические раны появляются вследствие сосудистых нарушений, кислородного голодания тканей и прочих отклонений у лиц с диабетом. В отдельных случаях хронические изъязвления и раны приводят к ампутации.Кислородная терапия ранее использовалась для улучшения показателей регенерации тканей у диабетиков. Но существует проблема: любые активные элементы с трудом проходят через кожу. Нанкинский университет представил пластырь, производящий кислород. Сделан он из гидрогеля на базе микроводорослей. Пластырь может производить кислород при фотосинтезе и доставлять его глубоко в кожу.В эксперименте исследователи использовали грызунов с диабетом и ранами размером в сантиметр, которых разделили на две группы. Первая использовала новый пластырь, вторая - кислородную терапию. У основной группы, использовавшей пластырь, рана уменьшилась на 45% за 6 дней. А у второй - всего на 20%. Пластырь позволял доставить в ткани в 100 раз больше кислорода, чем обычная кислородная терапия, что гарантировало успех.