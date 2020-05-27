Это лекарство сейчас обязательно нужно иметь в домашней аптечке

Врач Александр Мясников напомнил, какие медикаменты следует запасать дома на время пандемии коронавируса.По словам медика, единственным лекарством, которое нужно иметь в домашней аптечке абсолютно всем в настоящий момент, является парацетамол, способный сбить высокую температуру. Остальные рекомендации индивидуальны, а это — общая. Известно, что заболевшие коронавирусом в большинстве случаев жалуются именно на высокую температуру.Мясников напомнил, что люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с трудностями при посещении врача или аптеки, так что им нужно иметь запас лекарств, которые они принимают постоянно.— Допустим, я еду в тайгу на две недели. Я беру с собой на две недели лекарства. Так и тут: вы понимаете, что новые выписать вам вряд ли удастся. Плюс обычные лекарства, обычная домашняя аптечка должна быть, — отметил врач.Он добавил, что от COVID-19 не защитит и не вылечит ни один препарат – лечение сводится к снятию симптомов.— Поскольку сегодня больницы и поликлиники являются местом повышенной опасности, при пандемии надо иметь хороший трехмесячный запас лекарств, которые вы принимаете. Гипертоникам надо иметь свои лекарства, «сердечникам» — свои, и так далее, — сказал Мясников.Медики напоминают, что при приеме больших доз парацетомол может вызывать нарушения работы печени, кровеносной системы и почек. В любом случае, перед применением любого лекарственного средства посоветуйтесь с врачом.