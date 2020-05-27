6 лучших охлаждающих специй для жаркой погоды

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Россия дождалась тёплого лета, и сегодня для нас более актуальны вопросы охлаждения, чем обогревания. Для достижения охлаждающего эффекта следует выбирать определённые специи.Мята. Великолепное специя для охлаждения. Её ключевой компонент ментол придает растению такой охлаждающий привкус. Именно он делает мяту потрясающим ингредиентом для противостояния жаре, который нужно обязательно добавлять в летний лимонад, салат или карри.Семена фенхеля. Также обладают охлаждающими свойствами. Данные семена помогают стимулировать желудочные соки, облегчают пищеварение и снижают кислотный рефлюкс. Семена можно есть в сыром виде по чайной ложке до и после приёма пищи, либо добавлять их в разные блюда. Семена фенхеля также освежают дыхание и обеспечивают гигиену полости рта.Кориандр. В соответствии с принципами Аюрведы, кориандр один из самых лучших продуктов для охлаждения в жару. Он помогает организму избавляться от избыточного тепла и токсинов, оказывает смягчающее воздействие на пищеварительную систему и противостоит воспалениям. У кориандра имеются потогонные свойства, приводящие к выделению пота и уменьшению внутренней температуры тела. Сгодятся и свежие листья кориандра, и его семена.Кардамон. Содержит активные компоненты, позволяющие избавиться от нежелательных химических веществ и токсинов в организме. Также помогает охлаждать тело в летнее время года. Кардамон способствует улучшению пищеварения, защищает от тошноты и изжоги, что тоже приводит к охлаждению.Кумин. Распространённый в странах Азии ингредиент. Не только способствует детоксикации, но и помогает при метеоризме. После употребления кумина мы чувствуем себя более легкими и свежими в жаркие летние дни. Можно выпивать стакан воды с кумином рано утром или добавить некоторое количество этой специи в приготовленное блюдо. В измельченном виде также используется в молочной сыворотке для охлаждения.Имбирь. Вопреки распространенному мнению, имбирь великолепно подходит в летнюю погоду. Специя противостоит окислительному стрессу, который возникает из-за повышенной температуры окружающей среды. Имбирь содержит эфирные масла, укрепляющие его статус антиоксиданта и уменьшающие температуру тела. В качестве активного компонента в имбире присутствует гингерол, регулирующий внутреннюю температуру тела в нужную нам сторону.