Как жить дольше. Лучшая простая еда на завтрак, предотвращающая раннюю смерть

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Вы можете снизить риск ранней смерти и даже похудеть, начав регулярно употреблять на завтрак яйца. Об этом рассказали известные в Великобритании диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюер.Как сообщает MedikForum.ru, чтобы жить дольше, научные специалисты советуют придерживаться комплексных мер – употреблять здоровую еду и выполнять физические упражнения. Диетологи рекомендуют в качестве лучшей простой пищи на завтрак, помогающей предотвратить раннюю смерть, куриные яйца.«Небольшое изменение повседневного рациона может помочь увеличить продолжительность жизни. Один из самых простых способов снизить вероятность преждевременной смерти – добавить яйца в свое меню», - приводится их мнение в Express.Диетологи утверждают, что яйца – это «удивительная еда», с которой связан целый ряд преимуществ для здоровья.Продукт содержит множество питательных веществ, которые увеличивают мышечную массу и продлевают чувство сытости, что защищает от переедания, помогает худеть, поддерживать вес.Насыщенность витамином B12 делает яйца очень хорошей едой для сохранения психического здоровья.Также они содержат витамин А, жизненно важный для зрения.Дают организму лютеин, антиоксидант из группы каротиноидов, который минимизирует возрастные процессы ухудшения зрения, усиливает защиту организма от болезней, вызванных стрессорами, такими как сердечный приступ, метаболический синдром, инсульт.«Употребление этой простой еды на завтрак обеспечивает поддержание хорошего здоровья и профилактику многих возрастных заболеваний. Их положительное влияние на потерю веса, память, состояние мышц, глаз и костей подтверждает, что яйца – один из лучших вариантов белковой пищи в вашем меню», - заявили диетологи Келлоу и Брюер.Чтобы жить дольше, они советуют употреблять шесть яиц каждую неделю. Специалисты констатируют, что яйца могут иметь высокое содержание холестерина, однако современные исследования показывают: содержащийся в еде, он обычно мало влияет на уровень холестерина в крови или риск сердечных заболеваний.Другим продуктом, который диетологи порекомендовали съедать на завтрак для снижения риска смерти, является авокадо. По их словам, необходимо употреблять половину авокадо три-четыре раза в неделю.