Названы привычки, которые спасут от рака и помогут дожить до старости

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Ученые назвали четыре привычки, помогающие снизить вероятность развития хронических недугов в старости. Как пишет информационное агентство РИА Новости, если придерживаться хотя бы двух из этих привычек, то можно защититься от рака и обеспечить себе увеличенную продолжительность жизни.Международный коллектив ученых назвал четыре фактора, ассоциированных со здоровьем в старости, а также определяющих общую продолжительность жизни. Это курение, употребление спиртного, индекс массы тела, а также уровень физической активности. Исследование, участникам которого давали баллы за каждую привычку (никогда не курил — 0 баллов, курил и бросил — 1 балл, продолжает курить — 2 балла, и так далее), показало, что каждый балл можно приравнять к дополнительному году жизни без серьезных хронических недугов.Если придерживаться привычек, которые позволяют вести здоровый образ жизни, то можно в значительной степени снизить риск развития рака, а также защититься от инфарктов и инсультов. К таким выводам пришли команды исследователей из разных стран мира, которые опубликовали научные работы независимо друг от друга."Для того, чтобы дожить до старости и сохранить здоровье, нужно следить за ИМТ (не выше 25) и соблюдать хотя бы два правила из трех — отказаться от сигарет, не злоупотреблять спиртным и регулярно подвергать свой организм физическим нагрузкам. Тогда у вас есть все шансы дожить до преклонных лет, не зная, что такое сахарный диабет, инфаркт или инсульт", — говорят ученые.