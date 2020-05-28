Дети менее привередливы в пище, когда родители не заставляют их есть — педиатры США

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При этом капризные едоки реже страдают от ожирения, в отличие от менее привередливых сверстников.Группа ученых из Мичиганской детской больницы имени Мотта (Michigan Medicine C.S. Mott Children's Hospital) Университета Мичигана (University of Michigan) опубликовала в Journal Pediatrics результаты исследования, которое проводилось с участием 317 пар «мать-ребенок». Это были семьи, включенные в программу Head Start Министерства здравоохранения и социальных служб США, то есть с низким доходом.В течение пяти лет семьи заполняли анкеты, в которых описывали особенности пищевого поведения детей в 4, 5, 6, 8 и 9 лет. Это позволило исследователям проследить, как формировались и менялись привычки в еде у детей в зависимости от возраста, но при этом полученные данные пока не позволяют узнать, в каком возрасте дети избавляются от капризов — для этого потребуются более длительные наблюдения.Ученые выделили низкий, средний и высокий уровень придирчивости детей к еде. Около 15% из них оказались самыми капризными — такие дети, например, отказываются от овощей или нервничают из-за новых продуктов, которые раньше не пробовали. Как выяснилось, именно в этих семьях родители больше всего контролировали пищевое поведение своих детей и заставляли их есть по принципу «ешь, что дают». В то же время в семьях, где ребенка не принуждают и не ограничивают его в еде, этих проблем нет. Именно контроль заставляет детей капризничать, считают специалисты.«Питание — это одна из немногих частей жизни ребенка, которую он может контролировать самостоятельно. Мы обнаружили, что матери детей, которые были наиболее разборчивы в еде, жестко ограничивают потребление нездоровой пищи и сладостей», - говорит старший автор исследования, педиатр Меган Пеш (Megan Pesch), которая занимается вопросами развития и поведения в Мичиганской детской больнице имени Мотта. Она отметила, что нормальное желание родителей сформировать у детей здоровые привычки в еде с помощью принуждения могут вызвать нежелательные последствия.Впрочем, есть и хорошие новости для обеспокоенных родителей: хотя большинство капризных едоков имеют более низкий индекс массы тела, многие из них находятся в здоровом диапазоне и не имеют дефицита веса. Они также менее склонны к полноте и ожирению чем их сверстники, которые с удовольствием едят, что дают.По словам Пеш, прививать здоровые привычки в еде необходимо менее авторитарными методами — то есть не путем запретов и ограничений, — до того, как ребенку исполнится 4 года. Именно в этом возрасте дети начинают заметно привередничать и, как показало исследование, их пищевое поведение не меняется в течение следующих пяти лет. Это говорит о том, что капризы могут не закончиться и в более взрослом возрасте, на что надеются многие родители.Вот несколько советов, которые дают авторы исследования родителям привередливых в еде ребятишек:1. Не заставляйте ребенка есть то, что он не хочет, но продолжайте ставить эту еду на стол и ешьте ее сами. Ребенок может долго игнорировать какие-то определенные продукты, но потом по своей инициативе положить их в тарелку как только они перестанут ассоциироваться у него с отрицательным опытом (например, когда его принуждали есть).2. Показывайте, как вам нравится еда, пусть в этом участвуют все члены семьи. Для ребенка естественно подражать тем, кого они любят и доверяют. Если он увидит, что мама, папа, брат или сестра с удовольствием едят фасоль, в какой-то момент ему захочется последовать их примеру.3. Вовлекайте детей в процесс выбора еды и приготовление. Сходите с ним в магазин и предложите выбрать один или два овоща, а потом приготовьте ужин вместе с ним. По словам Меган Пеш, понимание того, откуда берется еда, развеет неприятные ассоциации, кроме того, ребенок будет гордиться блюдом, которое помогал готовить.4. Вносите разнообразие в рацион. Никто не захочет есть зеленую фасоль каждый день.5. Не готовьте для ребенка отдельные блюда. Если у него появились какие-то капризы, не попадитесь в ловушку «я готовлю для него отдельно». Это лишь укрепит его уверенность в своей правоте.6. Сделайте ваши совместные завтраки, обеды или ужины веселыми и приятными. Не включайте телевизор, не берите телефоны, просто общайтесь всей семьей, обсуждайте новости, шутите — семейное единение лучше всего способствует формированию здоровых привычек.