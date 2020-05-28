Как сидение за компьютером влияет на организм человека

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У многих людей работа завязана на постоянном взаимодействии с компьютером, воздействие которого не ограничивается одним лишь ухудшением зрения. "Рамблер" раскрывает весь вред здоровью, который может принести регулярная работа на ПК.Сидение за компьютером сказывается на работе эндокринной, иммунной, репродуктивной систем, а также на зрении и костно-мышечном аппарате человека. Кроме того, у пользователей ПК наблюдается синдром компьютерного стресса (СКС), симптомы которого: головная боль, вялость, депрессия, повышенная раздражительность, головная боль и воспаление слизистой оболочки глаз.Что же касается влияния на ЦНС человека, то здесь у пользователя может прибавиться бессонница и стресс, и даже при слабом воздействии подвергается изменению гормональное состояние организма и нарушаются биотоки мозга. В числе наиболее страдающих от этого способностей — процессы обучения и запоминания.Низкочастотное электромагнитное поле способно стать причиной кожных заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. При большом объеме работы, который предполагает перманентное нахождение за монитором некоторые группы мышц всегда находятся в напряжении, другие же — не задействованы, что приводит к быстрой утомляемости в первом случае и низкой выносливости — во втором.Отмечается и комплекс заболеваний рук под названием "травмы повторяющихся нагрузок". Так, длительная работа на клавиатуре и постоянное напряжение кисти может привести к развитию туннельного синдрома.Наиболее знаменитая проблема — перенапряжение глаз в результате безостановочной работы за ПК, когда взгляд постоянно направлен на экран. В результате того, что объект всегда находится на том же расстоянии у человека может развиться дисплейная болезнь — нарушение аккомодации глаз, что ведет к миопии — близорукости и другим заболеваниям.Для того, чтобы избежать некоторых негативных последствий для своего организма полезно хотя бы раз в два часа делать комплекс упражнений не только для глаз, но и для тела. Ваши зрительные органы должны отдыхать: полезно посидеть несколько минут с закрытыми глазами, часто поморгать, а также сделать зарядку, обратив свой взгляд на предмет вдали, а потом на ближний (5-10 минут).Для спины полезно будет потянуться и сделать наклоны в разные стороны. Не забывайте про руки, встряхните их, несколько раз сожмите пальцы в кулаки, а также вращаете кисти вокруг своей оси.