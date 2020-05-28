Ученые рассказали, как именно развивается диабет 1-го типа

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Научно-исследовательский институт биологических наук Индианы, Центр исследований диабета Брюссельского свободного университета, передает Medical Express, выделили два класса соединений, которые купируют большинство негативных эффектов интерферона-? (IFN?), производимых на бета-клетки поджелудочной.Это потенциальная терапия диабета 1-го типа, говорят ученые. Они исследовали первичные изменения, происходящие в бета-клетках человека, подвергшихся воздействию IFN?. Ранние стадии диабета 1-го типа включают локальное высвобождение провоспалительных медиаторов (цитокинов) в островковых клетках поджелудочной железы. Одним из таких медиаторов является IFN?. Было установлено: если диабет 1-го типа развился недавно, отмечается значительное увеличение экспрессии IFN-стимулированных генов. При этом торможение передачи сигналов IFN? предотвращало развитие диабета у подопытных животных.IFN? связан с изменениями доступности хроматина (присутствует в ядре клеток и составляет комплекс ДНК-белки). Видимо, эти изменения необходимы для экспрессии генов, требуемой для борьбы с вирусными инфекциями. Но они же могут способствовать запуску аутоиммунной реакции и развитию диабета 1-го типа у генетически предрасположенных людей.Одновременно с этим, бета-клетки, подвергавшиеся воздействию IFN?, увеличивали экспрессию белков, подавляющих иммунную систему, таких как PDL1 и HLA-E. Это помогает сдержать опасную аутоиммунную реакцию. Данный факт объясняет, почему иммунотерапия рака с использованием блокаторов PDL1 вызывает диабет 1-го типа у некоторых пациентов.