Три причины отказаться от газировки прямо сейчас
Суставы
Если у вас уже есть проблемы с суставами, присутствует боль, то сладкая газировка может только усилить проблемы. По данным исследования 2004 года, чрезмерное употребление газировки повышало риск развития ревматоидного артрита у женщин.
Почки
Боль при выходе камней из почек многие ставят даже выше, чем боль во время родов. У людей, злоупотребляющих газировкой, вероятность познакомиться с этим процессом выше, поскольку сахар и обезвоживание повышают риск образования камней.
Сердце
Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых проблем, отказаться от газировки стоит уже сегодня. Британские ученые связали употребление газировки с риском сердечной недостаточности. В свою очередь это состояние связано с диабетом, ожирением и повышенным давлением.
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