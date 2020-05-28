Дерматолог рассказала, что сохранить здоровый внешний вид на самоизоляции поможет автозагар

Находясь на самоизоляции, люди хотят выглядеть хорошо, но несколько ограничены в реализации этого желания. Однако, как пояснила дерматолог Лариса Алексеева, слова которой приводит сетевое издание "Актуальные новости", некоторые способы сохранить внешний вид все же есть даже дома.Так, например, в данном случае на помощь может придти автозагар. Это простое средство способно не только сделать облик более привлекательным, но и поднимет психическое самочувствие. Важно понимать, что вынужденные меры, в связи с которыми люди проводят круглые сутки в ограниченном пространстве, неизбежно отражаются на психическом здоровье. Поддержание же себя в форме позволяет сохранять и душевное спокойствие.Что же касается собственно автозагара, то здесь следует знать, что его выпускают в трех формах: гель, крем и спрей. Но при этом в основе каждого из них лежит один и тот же компонент - дигидроксиацетон, поэтому в каком виде использовать автозагар зависит по большей мере от личных предпочтений.По словам дерматолога, автозагар лучше использовать не только потому, что он достаточно выгоден по стоимости, но и потому, что здоровью вреда он не принесет, если, конечно, применять его правильно. Перед тем, как сделать выбор, следует проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать наиболее оптимальное средство.