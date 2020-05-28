10 важных фактов о рассеянном склерозе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Каждый год в последнюю среду мая во многих странах мира отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (World Multiple Sclerosis Day). Он был учрежден в 2009 году для того, чтобы помочь людям понять это заболевание, привлечь к нему внимание, поддержать больных и их семьи.Рассеянный склероз — аутоиммунное заболеваниеЭто значит, что иммунная система больного воспринимает собственные ткани как болезнетворные, и атакует их, например, в результате вирусной или бактериальной инфекции, если поверхностные рецепторы вирусов и бактерий имеют схожее строение с рецепторами нормальных клеток организма. Однако точные причины этого заболевания до сих пор неясны, выделены лишь факторы риска (в том числе курение). А значит, не существует и методов полноценного лечения и профилактике заболевания. Ученые во всем мире постоянно ведут работу по разработке новых препаратов и методов лечения рассеянного склероза, появляются новые возможности для улучшения качества жизни пациентов и предотвращения тяжелых обострений.Болезнь поражает головной и спинной мозгПри рассеянном склерозе поражаются миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга, на месте поражения возникает рубец. Больные страдают параличами, у них начинаются проблемы с равновесием и когнитивные нарушения, происходят изменения в работе органов чувств.Уникальность симптоматики — главное отличие рассеянного склерозаИными словами, у каждого пациента проявляются свои симптомы — помутнение зрения, потеря равновесия, нарушение координации, онемение, усталость, проблемы с видеопамятью, концентрацией, паралич, слепота, и многое другое. Не бывает двух пациентов с одинаковыми симптомами. Кроме того, симптоматика непостоянна — признаки заболевания могут резко проявиться и внезапно исчезнуть через короткий промежуток времени.Женщины болеют чаще, но мужчины — тяжелееЗаболеванием страдает более 2,3 миллионов человек по всему миру. Причем женщины болеют чаще, но тяжелая прогрессирующая форма рассеянного склероза обычно проявляется у мужчин. Изредка заболевание диагностируется у детей. В 2018 году Минздрав заявил о том, что в России зарегистрировано 82,2 тысячи больных, причем за пять лет число пациентов с этим диагнозом увеличилось на 20 тысяч человек. Возможно, увеличение заболевших связано с новыми возможности диагностики.Азиаты меньше подвержены заболеванию, чем европейцыРаспространение рассеянного склероза зависит от географической широты. Зона самого высокого риска — 30 и более случаев на 100 тысяч населения — отмечена в северной части континента. Риск развития рассеянного склероза связан не только с местом проживания, но и с расовой и этнической принадлежностью. В большей степени болезнь распространена среди людей европеоидной расы, при этом рассеянный склероз очень редко встречается в Японии, Корее и Китае.Это не болезнь рассеянных и забывчивыхЗаболевание не имеет никакого отношения к рассеянности, несобранности и другим чертам характера, которые в быту иронично обобщают словом «склероз». «Склероз» в данном случае означает «рубец», а «рассеянный» означает «множественный», поскольку отличительная особенность болезни — наличие рассеянных по всей центральной нервной системе без определенной локализации очагов склероза. В английском языке эта болезнь называется множественный склероз (multiple sclerosis).Не наследственное и не возрастное заболеваниеНет никаких доказательств тому, что рассеянный склероз — наследственное заболевание, однако некоторые генетические изменения увеличивают риск развития заболевания. При этом рассеянный склероз — заболевание молодых, как правило, оно проявляется в возрасте 25-40 лет, то есть среди самой трудоспособной части общества.Рассеянный склероз сложно обнаружить на ранней стадииВ первую очередь потому, что ранние симптомы очень легко проигнорировать, списав на усталость или другие заболевания. Для ранней диагностики болезни применяют так называемые критерии Макдональда, связывающие частоту и силу обострений заболевания и наличие клинических проявлений очагов склероза, а также данные МРТ.У этого заболевания много разновидностейСамое распространенный тип течения заболевания — ремиттирующий-рецидивирующий, характерный обострениями и ремиссиями, но без нарастания симптомов между обострениями. Наиболее тяжелая разновидность рассеянного склероза — это болезнь Марбурга (вариант Марбурга), которая убивает за несколько месяцев.Среди больных рассеянных склерозом много знаменитостейТак, рассеянным склерозом страдал знаменитый шахтер Алексей Стаханов, поэт Юрий Тынянов, британская актриса Маргарет Лейтон, барабанщик группы Iron Maiden Клайв Барр. Известно, что это заболевание диагностировано у американского телеведущего Монтела Уильямса, российского певца Владимира Кузьмина, у звезды фильма «Жестокие игры» Сельма Блэр. О своем заболевании заявил публике сын Оззи Осборна Джек.