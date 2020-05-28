Почему сон при работающем телевизоре опасен для фигуры и здоровья

Люди, которые систематически спят при включенном телевизоре или рядом с другим источником искусственного света, чаще других становятся жертвами ожирения. К такому выводу пришли ученые из США, изучившие данные 45 тысяч человек 35-75 лет.Анализ данных показал, что среди людей без хронических сердечно-сосудистых патологий, которые спят рядом с работающим телевизором или другим источником искусственного света, риск ожирения растет примерно на 20 процентов. Кроме вероятности ожирения, увеличивается и риск развития сопутствующих заболеваний."Если вы регулярно спите при включенном телевизоре, то это может провоцировать самые неприятные последствия для вашей фигуры и здоровья в целом. Проблема, которую мы изучили, является особенно актуальной для женщин", — говорят авторы исследования, сотрудники Национального института здоровья Соединенных Штатов.Для того, чтобы ваш сон был максимально здоровым, необходимо тщательно следить за световым загрязнением в спальне, а также придерживаться общих рекомендаций. Например, проветривать в спальне перед сном и следить за температурой (в месте для сна должно быть слегка прохладно). Еще одно правило качественного ночного отдыха — нужно отказаться от взаимодействия с любыми электронными устройствами хотя бы за час до сна.