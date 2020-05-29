Специалисты доказали, что собака защищает сердце хозяина

Специалисты уверены, что владельцы псов меньше подвержены патологиям сердца и сосудов.

В 2019 году Американская ассоциация кардиологов провела исследование, в котором обследовались 1769 человек без сердечных заболеваний. Большинство здоровых людей оказались владельцами домашних собак.

Владельцы собак более склонны к физической активности вне зависимости от уровня жизни, образования, возраста и пола. Выяснилось, что собачники больше внимания уделяют качеству питания, у них нормальный уровень сахара в крови и здоровая сердечно-сосудистая система.

Кроме того, хозяева собак меньше подвержены риску социальной изоляции благодаря вхождению в клубы по интересам, общению с другими людьми, выгуливающими собаку. Это приводит к налаживанию социальных связей и улучшению психического здоровья, что положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и снижает риск инфаркта миокарда.

– Мы обнаружили, что владельцы домашних собак здоровее с сердечно-сосудистой точки зрения, – сообщил Лопес-Хименес, автор этого исследования.

Результаты подтвердили научные сотрудники Международного центра клинических исследований Университетской клиники Святой Анны в Брно и Катанийского Университета.
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