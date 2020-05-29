Мировые эксперты усомнились в безопасности вакцин против коронавируса

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Израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса профессор Яков Беркун, передает РИА "Новости", опасается, что массовое внедрение вакцины против COVID-19 вызовет серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, современные наработки, безусловно, позволяют сократить время исследований и испытаний вакцин. Однако несколько месяцев или даже пара лет - это слишком мало для оценки эффективности и безопасности.Эксперт ссылается на вакцинацию от ротавируса в Израиле, производимую около 10 лет назад. Тогда массовая вакцинация вызвала тяжелые осложнения у многих людей. Профессор подчеркивает: "Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле (к тому моменту прошел первую и вторую фазу испытаний), оказалось, вызывает непроходимость кишечника. То есть уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом".В свою очередь, в авторитетном журнале Science Advances вышла статья, которая считает обход клинических испытаний потенциальной вакцины против COVID-19 (призывают некоторые ученые) катастрофой. Вакцина, способная вызывать сильные реакции нейтрализующих антител в клинических испытаниях, все еще не будет готова к широкому внедрению без всесторонних испытаний на безопасность, говорится в статье.Вакцины должны быть исследованы на предмет наличия эффекта, известного как антителозависимое усиление инфекции. Речь идет о связывании вируса с антителами, что усиливает его проникновение в клетки-хозяина и его репликацию. Данный эффект наблюдается при вакцинации против вирусов Денге, Эбола, ВИЧ и кошачьего коронавируса. Известно, что в настоящее время ведется разработка 95 вакцин против COVID-19.