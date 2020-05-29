Лекарство от герпеса поможет контролировать ВИЧ

Ученые обнаружили, что ацикловир оказывает сдерживающее действие на вирус иммунодефицита человека, однако только в тех тканях, которые также инфицированы герпесом.Как пояснили специалисты, вирус герпеса завершает химическую реакцию, превращая лекарство в активную форму, которая губительно действует на ВИЧ. «Если вы подавляете герпес, ВИЧ также идет на спад», — сказал Леонид Марголис из Национального института здоровья ребенка и развития человека.Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Cell Host & Microbe, объясняют, почему согласно одним исследованиям у людей, принимающих ацикловир, количество ВИЧ снижается, а другие показывают, что препарат не способен предотвратить заражение вирусом. «Если вы проверяете действие ацикловира на ВИЧ в свободных от герпеса клетках, он не работает», — говорит Л. Марголис.Специалисты полагают, что поскольку герпес преобразует лекарство в форму, действующую против ВИЧ, полное подавление вируса герпеса является контрпродуктивной мерой в предотвращении развития СПИДа. При этом ученые отмечают, что не нужно специально заражать пациента определенным видом герпеса, чтобы помочь ему справиться с ВИЧ. Метод работает в случае с любой разновидностью вируса, в том числе теми, которые вызывают такое широко распространенное среди детей заболевание как краснуха.Ученые надеются, что теперь они смогут усовершенствовать методики использования ацикловира для борьбы с ВИЧ и, возможно, разработают новые продукты для снижения риска заражения.