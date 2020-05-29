Ученые представили имплантат, активирующий выработку инсулина
Главой команды исследователей стал Мартин Фуссенеггер, профессор биотехнологии и биоинженерии на факультете науки и техники биосистем в Базеле. Прототип был описан в статье в журнале Science.
Данное исследование является первым посвященным активации экспрессии генов и регулированию ее с помощью электрических сигналов. В рамках исследований на животной модели были показаны отличные результаты.
По мнению ученых, главной проблемой является генетическая сторона вопроса. Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы убедиться, что клеткам и генам не будет нанесен урон. Также требуется оптимизация связи между электроникой.
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