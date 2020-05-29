Симптомы аппендицита, которые нельзя игнорировать

Аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.Основные симптомы аппендицита:первый симптом — это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;пропал аппетит;после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;отек брюшной полости;температура тела повысилась.Основные симптомы аппендицита:первый симптом — это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;пропал аппетит;после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;отек брюшной полости;температура тела повысилась.Профилактика заболеваниявключить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.