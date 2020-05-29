Названы признаки заболеваний, которые можно увидеть на лице
Как сообщает MedikForum.ru, специалистами были названы признаки заболеваний, которые можно увидеть на лице. Об этих симптомах они рассказали на портале «Рамблер/доктор».
В частности, эксперты указывают на сильное шелушение кожи лиц и губ. По их словам, это может быть признаком дисфункции потовых желез, возникающей из-за сахарного диабета. Кроме того, избыточная сухость кожи – вероятный знак нарушения работы щитовидной железы, экземы, псориаза.
Большое количество волос на лице у женщин может говорить о поликистозе яичников, обусловленном повышенной концентрацией мужских гормонов в их организме.
Еще один признак – появляющиеся на веках желтоватые образования ксантелазмы. Медики отмечают, что, увидев их на лице, будет не лишним проверить сердце, так как ксантелазмы обычно возникают в связи с излишками холестерина, заполняющего сосуды и нарушающего их нормальную работу по доставке полноценного кровотока к миокарду.
Отечность лица и мешки под глазами могут свидетельствовать о развитии гипотиреозе, сонного апноэ, аллергических реакций. В свою очередь, асимметрия лица, которая вдруг становится резко выраженной, заметной, – это возможный признак приближающегося инсульта, дополнили специалисты.
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