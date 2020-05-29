Эксперты развенчали мифы о шизофрении: агрессия бывает редко

В пандемию коронавируса все другие болезни отошли на второй план. Но это вовсе не значит, что их нет. В конце мая, например, проходит Всемирный день шизофрении, цель которого – привлечь внимание повышение к тем, кто вынужден жить с одним из самых тяжелых психических расстройств в мире. Тем временем, именно сегодня, когда улицы городов пусты, люди как никогда боятся людей с психиатрическими диагнозами. Оправданы ли эти опасения? Об этом эксперты рассказали накануне Всемирного дня, а также развенчали мифы, которыми постоянно обрастает это заболевание.Так, самый распространенный миф – о том, что шизофрения - редкое заболевание. На самом деле, она встречается у каждого сотого жителя Земли. Несмотря на то, что обычно первые признаки расстройства появляются в молодом возрасте, между 15 и 30 годами, заболевание может затронуть человека любого возраста.Еще один миф: многие уверены в том, что шизофрения и «раздвоение личности» - одно и то же. Действительно, с греческого языка «шизофрения» переводится как «расщепление разума». И все же, как отмечают психиатры, оно больше связано с отрывом пациента от реальности. Люди с шизофренией страдают слуховыми или зрительными галлюцинациями, то есть видят и слышат то, чего не существует, часто верят в сверхъестественные, магические силы, что называется маниями. Людям же с «раздвоением личности» ставится совершенно другой диагноз – диссоциативное расстройство личности – который часто путают с шизофренией.Третий миф: пациенты с этим заболеваниям видят галлюцинации, такие, как показывают в кино. Однако, как отмечают профильные специалисты, кинематограф для привлечения внимания зрителя склонен многое преувеличивать. И хотя галлюцинации действительно присутствуют при этом заболевании, пациенты обычно выглядят погруженными в их собственный мир, что делает общение с ними достаточно затруднительным. Из-за стереотипов, которые распространяются через киноискусство, заблуждения людей о том, что чувствуют эти пациенты и как себя ведут, только усугубляются.Ну и, наконец, самый неприятный миф – что пациенты с шизофренией опасны для окружающих, в связи с чем их нужно изолировать от общества. Правда в том, что некоторые люди с таким заболеванием и вправду могут быть агрессивными, но это скорее исключение, чем правило. И такое чаще всего встречается у пациентов, которые не получают лечение. Международные исследования продемонстрировали, что больные шизофренией в 10-20 раз чаще становятся жертвами преступлений, нежели их виновниками. Исследования говорят и о том, что процент насилия среди пациентов с шизофренией гораздо ниже, чем среди наркоманов или алкоголиков, а среди убийц — 90-95% - душевно здоровые люди.К сожалению, до сих пор шизофрения считается неизлечимым заболеванием, однако чем раньше установлен диагноз и начата терапия, тем благоприятнее прогноз и тем дольше у таких больных периоды ремиссии. В средние века пациентов с шизофренией считали бесноватыми. В середине прошлого века их начали лечить довольно серьезными препаратами типа галоперидола с массой побочных эффектов. Сегодня появилось новое поколение антипсихотиков. И в мире, и в России зарегистрирвоаны первые препараты, которые действуют не только на негативные, но и на позитивные симптомы шизофрении (раньше такого и представить было невозможно). «Долгое время у нас в арсенале не было препаратов, которые воздействовали не только на позитивную, но и на негативную симптоматику, которая возникает у 60% пациентов и ведет к десоциализации пациентов. Кроме того, прежние терапевтические решения сопровождались большим количеством побочных эффектов. Теперь мы можем одновременно снимать и ту, и другую симптоматику, причем, с меньшим количеством нежелательный явлений, поэтому видим значительное улучшение оказания медицинской помощи пациентам», - говорит психиатр Петр Морозов.