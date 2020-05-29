Улучшение вентиляции предотвратит воздушную передачу коронавируса в помещении

Предотвращение воздушной передачи коронавируса COVID-19 должно стать следующим фронтом в борьбе с инфекцией, утверждают эксперты из Университета Суррея.В исследовании, опубликованном в журнале «Взаимодействие города и окружающей среды» (City and Environment Interaction journal), ученые из Глобального центра исследований чистого воздуха Сюррея (GCARE) вместе с партнерами из австралийского Квинслендского университета и технологии утверждают, что отсутствие надлежащей вентиляции в помещениях увеличивает риск воздушной передачи коронавируса COVID-19.COVID-19, как и многие вирусы, имеет размер менее 100 нм, но капли выдоха (от людей, которые кашляли или чихали) содержат воду, соли и другие органические вещества, а также сам вирус. Эксперты отмечают, что по мере испарения содержания воды в каплях микроскопическое вещество становится небольшим и достаточно легким, чтобы оставаться в воздухе в подвешенном состоянии, и со временем концентрация вируса будет расти, увеличивая риск заражения, особенно если воздух стоит на месте, как во многих помещениях.В исследовании подчеркивается улучшение вентиляции здания как возможного пути решения проблемы передачи COVID-19 в помещении.Профессор Прашант Кумар, ведущий автор и директор GCARE в Университете Суррея, сказал:"Эти последние месяцы кризиса COVID-19, были поистине беспрецедентными, но мы должны превратить глобальную трагедию в возможность лучше подготовьтесь к аналогичным угрозам. Улучшение вентиляции в помещении является важным шагом, который можно предпринять для снижения риска заражения. Однако необходимо сделать больше для распознавания и понимания передачи коронавируса и других вирусов в воздухе, чтобы минимизировать накопление нагруженного вирусом воздуха в местах, где обычно много людей".