Инженеры приблизились к созданию искусственной почки
По сути ученые создали синтетический нефрон - структуру, которая фильтрует кровь, всасывает и выделяет вещества. Он может работать как автономная единица или в сочетании с аппаратом диализа для контроля химического состава растворов, используемых в лечении. А незначительные модификации устройства могут сделать его портативной, носимой или имплантируемой искусственной почкой.
Чтобы смоделировать процесс фильтрации, исследователи вставили платиновые пористые сетки (служат электродами) между двумя ионообменными пластинами. Получился элемент, который использует электрическое поле для проталкивания ионов через мембраны. Ученые могли выбирать разные ионы и регулировать скорость их транспорта.
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Добавил lavrentiya в категорию Урология
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