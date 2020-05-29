Инженеры приблизились к созданию искусственной почки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Университет Арканзаса разработал устройство, способное фильтровать кровь и выполнять ионную транспортную функцию подобно настоящим почкам, пишет Eurek Alert. Это прорыв для людей с почечной недостаточностью и прочими нефрологическими недугами.По сути ученые создали синтетический нефрон - структуру, которая фильтрует кровь, всасывает и выделяет вещества. Он может работать как автономная единица или в сочетании с аппаратом диализа для контроля химического состава растворов, используемых в лечении. А незначительные модификации устройства могут сделать его портативной, носимой или имплантируемой искусственной почкой.Чтобы смоделировать процесс фильтрации, исследователи вставили платиновые пористые сетки (служат электродами) между двумя ионообменными пластинами. Получился элемент, который использует электрическое поле для проталкивания ионов через мембраны. Ученые могли выбирать разные ионы и регулировать скорость их транспорта.