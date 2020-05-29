Вейпинг может вызывать болезни полости рта

Изменения микробиома полости рта у вейперов говорят о риске развития у них болезней десен и слизистой оболочки. Через какое время и каких болезней - ученые не могут сказать точно.Вейпинг потенциально может вызывать заболевания не только в легких и бронхах. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, демонстрирует изменения в микробиоме полости рта у молодых здоровых вейперов - эти изменения способны привести к развитию болезней десен.Ранее было известно, что курение существенно влияет на здоровье полости рта, становясь причиной целого спектра патологий от гингивита до рака. Ученые высказывали предположение, что роль в появлении этих болезней играет и воздействие табачного дыма на микробим.В новом исследовании ученые взяли образцы зубного налета у более чем 120 молодых здоровых добровольцев (среди них были вейперы, бывшие курильщики и некурящие). Они провели секвенирование генетического материала.«Он [микробиом полости рта] реагирует на изменение окружающей среды существенно раньше, чем это делает человеческий организм. Поэтому он почти предсказывает будущее для нас. Мы обнаружили, что вейпинг оказывает огромное влияние на микробиом, и бактерии реагируют на стресс, образуя тонкий слой слизи», - объяснила Gizmodo Пурнима Кумар (Purnima Kumar), профессор Университета штата Огайо, ведущий автор исследования.Кумар предполагает, что обнаруженные изменения (активация у бактерий генов, которые отвечают за синтез слизи) должны приводить к тому, что иммунная система перестанет распознавать полезные бактерии. В результате, в деснах может развиться воспаление, а полезные составляющие микробиома могут пострадать.Ученые отмечают, что хотя участники исследования были совершенно здоровыми, у некоторых из них микробиом стал похож на микробиом людей с болезнями десен. Путь от изменений в составе микробиоты до развития болезни занимает много лет, указывают авторы исследования, и в данном случае неизвестно, появление каких патологий следует ожидать.Нарушения в микробиоме полости рта у вейперов были не слабее, чем таковые у курильщиков. Похожие изменения встречались у вейперов, у бывших курильщиков, перешедших на вейпинг, и у тех, кто совмещал курение и вейпинг. Ученые предполагают, что в нарушениях микробиома большую роль играют глицерин и гликоль.