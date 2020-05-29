Диетолог Арсеньева перечислила лучшие продукты, ускоряющие сжигание жира

Ускорить потерю лишнего веса могут помочь продукты, стимулирующие процессы сжигания жира, – грейпфруты, ананас, разные специи. Об этом рассказала врач-диетолог Тамила Арсеньева.Как сообщает MedikForum.ru, специалист перечислила лучшие продукты, ускоряющие сжигание жира. По словам Арсеньевой, их переваривание побуждает организм расходовать больше энергии, чем получать взамен. Для выработки энергии человеческое тело использует, как известно, собственные жировые клетки.Одним из самых эффективных продуктов-жиросжигателей является грейпфрут, констатирует диетолог. Также для уменьшения жировых запасов Арсеньева советует употреблять ананас: данный продукт улучшает метаболизм и перистальтику кишечника, «в том числе стимулирует растворение подкожных жиров».Значится среди перечисленных натуральных сжигателей жира и сельдерей.«Чтобы переварить 100 граммов сельдерея, организм тратит 30 килокалорий, а сам овощ имеет параметры энергоемкости всего 12 килокалорий», - пояснила эксперт.Помимо того, Арсеньева заявила, что «беспощадно жгут калории» чеснок и специи: перец чили, имбирь.Диетолог подчеркнула, что худеющим людям нужно обязательно употреблять полезные жиры – содержащие их продукты эффективно поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, что важно для активного обмена веществ. В рационе должны быть орехи, авокадо, семена чиа и льна, растительные масла.