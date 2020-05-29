Американские ученые выяснили, где прячется стресс в человеческом мозге

Для этого испытуемым показывали шокирующие изображения. Открытие исследователей из Йельского университета (Yale University) может помочь выработать эффективную терапию для лечения тревоги и беспокойства, вызванных стрессов.Когда мы испытываем боль, голод или любой другой физиологический стресс, гипоталамус запускает выработку глюкокортикоидов — гормонов, вырабатываемых корой надпочечников. Предыдущие исследования показали, что эмоциональные реакции на стресс — страх, тревога, дурные предчувствия, — имеют другое нейробиологическое происхождение. В ходе исследований на животных были выявлены механизмы, в которых задействован гиппокамп — область мозга, регулирующая эмоции, консолидацию памяти и пространственную память, необходимую для навигации. И хотя связь гиппокампа со стрессом хорошо изучена, природа этой связи пока неясна.В новом исследовании Йельского университета, опубликованном в журнале Nature Communications, ученым удалось по-новому взглянуть на то, как неврологические основы стресса функционируют в человеческом мозге.В исследовании участвовали 60 взрослых добровольцев, не имеющих проблем со здоровьем. Им показали серию отвращающих и угрожающих изображений — рычащих собак, изуродованных лиц, грязных туалетов, — которые чередовались фото с нейтральным содержанием. В ходе эксперимента исследователи измеряли мозговую активность участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также оценивали степень стресса и возбуждения, которые они испытывали от каждого набора изображений.Результаты исследования показали, что нервные связи, исходящие от гиппокампа при просмотре изображений, вызывающих неприятные эмоции, достигают не только областей мозга, связанных с реакциями физиологического стресса, но и дорсальной латеральной лобной коры головного мозга, которая участвует в повышении когнитивных функций и регуляции эмоций. Когда нервные связи между гиппокампом и префронтальной корой были сильнее, участники сообщали о том, что они чувствовали себя менее напряженными из-за проблемных изображений. В то же время они испытывали повышенное напряжение, когда нейронная сеть между гиппокампом и гипоталамусом становилась более активной.Йельские ученые отмечают, что есть и другие исследования, в ходе которых выяснилось, что люди, страдающие хроническим беспокойством, могут испытывать трудности при получении успокаивающей обратной связи от лобной коры во время стресса.«Эти результаты позволят адаптировать терапию для лечения тревоги и беспокойства за счет использования нескольких мишеней. Можно усиливать связь гиппокампа и фронтальной коры или уменьшать сигнал, передающийся в центры физиологического стресса», – говорит один из авторов исследования профессор Райта Синха (Rajita Sinha).Синха подчеркивает, что в ряде случаев реакции были адаптивными, то есть связи с фронтальной корой усиливались при более сильном воздействии изображений. Ученые полагают, что такая реакция возможна при обращении к воспоминаниям, помогающим смягчить реакцию на стресс.«Другие исследования показали, что при запоминании положительного опыта можно снизить стрессовую реакцию. Мы полагаем, что сети мозга, связанные с памятью, можно использовать, чтобы создать устойчивую эмоциональную реакцию на стресс», – говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник Йельского центра изучения стресса (Yale Stress Center) Элизабет Голдфарб (Elizabeth Goldfarb).