Мясников назвал признаки плохой работы щитовидной железы
Доктор объяснил, что гормон щитовидной железы очень важен, поскольку заставляет человека двигаться. Однако, если гормонов много, то человек обычно выглядит худым, часто раздражается и кричит на близких, а иногда и стульями кидается.
"Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы", - объяснил Мясников.
Врач также рассказал, что при нарушении в работе щитовидной железы обычно наблюдаются аритмия и дискомфортное сердцебиение. Пожилые люди при плохой работе щитовидки начинают терять память.
Также специалист назвал такие симптомы, как проблема с кожей и волосами, повышенный холестерин, неврозы и психозы.
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