Мясников назвал признаки плохой работы щитовидной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", как понять, что у человека плохо работает щитовидная железа.Доктор объяснил, что гормон щитовидной железы очень важен, поскольку заставляет человека двигаться. Однако, если гормонов много, то человек обычно выглядит худым, часто раздражается и кричит на близких, а иногда и стульями кидается."Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы", - объяснил Мясников.Врач также рассказал, что при нарушении в работе щитовидной железы обычно наблюдаются аритмия и дискомфортное сердцебиение. Пожилые люди при плохой работе щитовидки начинают терять память.Также специалист назвал такие симптомы, как проблема с кожей и волосами, повышенный холестерин, неврозы и психозы.