Обнаружены нейроны, вызывающие депрессию при отказе от алкоголя

В ходе опыта на мышах группа ученых из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) выяснила, почему людям с сильной алкогольной зависимостью так трудно бросить вредную привычку.В рамках исследования ученые наблюдали за работой мозга лабораторных мышей, половине из которых в течение шести недель давали пить воду, а другой половине — десятипроцентный раствор спирта. Как только у «пьющих» грызунов развилась алкогольная зависимость, их начали поить только водой, наблюдая, как меняется работа их мозга и поведение. В частности, исследователи проверяли изменения активности малоизученных сомастатиновых нейронов, которые предположительно связаны с развитием стресса и психических расстройств.Ученые обнаружили, что отказ от алкоголя приводил к серьезным эмоциональным нарушениям, схожим с некоторыми симптомами депрессии у людей, включая отсутствие интереса к вознаграждению и обостренную реакцию на стрессовую ситуацию. Также выяснилось, что активность соматостатиновых у мышей-«алкоголиков» значительно ниже, чем у мышей-«трезвенников». При этом последствия алкогольной абстиненции были сильнее выражены у женских особей. Это объясняет, почему самки пили значительно больше алкоголя во время первой фазы эксперимента и значительно хуже переносили отказ от него по сравнению с самцами.«Если воздействовать на эти нейроны с помощью специальных препаратов, это может помочь алкоголикам избавиться от депрессии при абстинентном синдроме. Им будет гораздо проще бросить пить, если у них будет возможность избавиться от негативных эмоций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - пишет Николь Кроули (Nicole Crowley), доцент Университета Пенсильвании, один из авторов исследования.Поскольку исследование проводилось только на мышах, ученым предстоит проверить, можно ли воспроизвести эти результаты на людях. В частности, Кроули и ее коллеги намерены выяснить, какие изменения происходят при отказе от алкоголя на молекулярном и синаптическом уровне и можно ли активировать нейроны или наоборот, снизить их активность.