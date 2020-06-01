Диета и физическая активность снижает уровень холестерина ЛПНП у детей

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Новое исследование, проведенное в Университете Восточной Финляндии, показало, что индивидуальная физическая активность и семейные занятия снижали концентрацию холестерина ЛПНП в плазме у детей младшего школьного возраста. Результаты исследования по физической активности и питанию у детей были опубликованы в European Journal of Nutrition.В последующем двухлетнем исследовании изучалось влияние индивидуальной и основанной на семье физической активности и диетического вмешательства на липиды плазмы более чем 500 детей в Финляндии в возрасте от шести до восьми лет в начале исследования. Исследователи также интересовались, какие компоненты вмешательства в образ жизни оказывают наибольшее влияние липидов плазмы."Концентрация холестерина ЛПНП у детей из семей, которые вели активный образ жизни, была слегка снижена в течение двухлетнего периода наблюдения, тогда как у детей контрольной группы подобных изменений не наблюдалось", - говорит адъюнкт-профессор Айно-Майя Элоранта из Университета Восточной Финляндии.Семейные традиции здорового питания влияют на будущее здоровьеИсследование показало, что увеличение потребления спредов на основе растительных масел с высоким содержанием жиров и уменьшение потребления спредов на основе сливочного масла сыграло наиболее важную роль в снижении концентрации холестерина ЛПНП. Замена молока с высоким содержанием жира на молоко с низким содержанием жира и выполнение большей физической активности также объясняет некоторое снижение концентрации холестерина ЛПНП.Повышенная концентрация холестерина ЛПНП в детском возрасте может предсказать утолщение стенки артерии во взрослом возрасте.Результаты исследования показывают, что семейное вмешательство в диету и физическую активность может предотвратить развитие атеросклероза в зрелом возрасте.