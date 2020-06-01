Диета и физическая активность снижает уровень холестерина ЛПНП у детей
В последующем двухлетнем исследовании изучалось влияние индивидуальной и основанной на семье физической активности и диетического вмешательства на липиды плазмы более чем 500 детей в Финляндии в возрасте от шести до восьми лет в начале исследования. Исследователи также интересовались, какие компоненты вмешательства в образ жизни оказывают наибольшее влияние липидов плазмы.
"Концентрация холестерина ЛПНП у детей из семей, которые вели активный образ жизни, была слегка снижена в течение двухлетнего периода наблюдения, тогда как у детей контрольной группы подобных изменений не наблюдалось", - говорит адъюнкт-профессор Айно-Майя Элоранта из Университета Восточной Финляндии.
Семейные традиции здорового питания влияют на будущее здоровье
Исследование показало, что увеличение потребления спредов на основе растительных масел с высоким содержанием жиров и уменьшение потребления спредов на основе сливочного масла сыграло наиболее важную роль в снижении концентрации холестерина ЛПНП. Замена молока с высоким содержанием жира на молоко с низким содержанием жира и выполнение большей физической активности также объясняет некоторое снижение концентрации холестерина ЛПНП.
Повышенная концентрация холестерина ЛПНП в детском возрасте может предсказать утолщение стенки артерии во взрослом возрасте.
Результаты исследования показывают, что семейное вмешательство в диету и физическую активность может предотвратить развитие атеросклероза в зрелом возрасте.
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