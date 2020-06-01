Названы признаки заболеваний, которые можно увидеть на лице

Врачи порой могут определить наличие того или иного заболевания, глядя на лицо пациента. «Говорящими» признаками могут быть повышенная сухость кожи, обилие волос, асимметрия и другие.

Как сообщает MedikForum.ru, специалистами были названы признаки заболеваний, которые можно увидеть на лице. Об этих симптомах они рассказали на портале «Рамблер/доктор».

В частности, эксперты указывают на сильное шелушение кожи лиц и губ. По их словам, это может быть признаком дисфункции потовых желез, возникающей из-за сахарного диабета. Кроме того, избыточная сухость кожи – вероятный знак нарушения работы щитовидной железы, экземы, псориаза.

Большое количество волос на лице у женщин может говорить о поликистозе яичников, обусловленном повышенной концентрацией мужских гормонов в их организме.

Еще один признак – появляющиеся на веках желтоватые образования ксантелазмы. Медики отмечают, что, увидев их на лице, будет не лишним проверить сердце, так как ксантелазмы обычно возникают в связи с излишками холестерина, заполняющего сосуды и нарушающего их нормальную работу по доставке полноценного кровотока к миокарду.

Отечность лица и мешки под глазами могут свидетельствовать о развитии гипотиреозе, сонного апноэ, аллергических реакций. В свою очередь, асимметрия лица, которая вдруг становится резко выраженной, заметной, – это возможный признак приближающегося инсульта, дополнили специалисты.
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