Названы продукты, укрепляющие зубы и десны

Вкусно и полезно.Яблоки, сыр, молоко, орехи, клубника помогают не только укрепить, очистить и мягко отбелить зубы, но и предотвратить появление кариеса.Пищевые волокна яблок помогают избавить зубную эмаль от загрязнений и бактерий и надолго сохранить ее чистотуСыр, кисломолочные продукты нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и помогают предотвратить развитие кариеса, а также содержат фосфор и кальций, которые очень важны для здоровой эмали зубов.Молоко богато витамином D, который помогает организму усваивать необходимый для зубов кальций. Также в молоке есть витамин В2, который препятствует воспалению полости рта и языка, а белок казеин защищает зубы от кариеса.Орехи укрепляют зубную эмаль, поддерживают чистоту полости рта. А кешью содержит антибактериальные вещества, защищающие зубы от кариеса.Витамины, минералы и микроэлементы, полезные для зубов и десен, содержатся в клубнике. Однако эксперты по питанию не рекомендуют злоупотреблять этой ягодой людям с повышенной чувствительностью зубов.