Названы нежелательные и опасные сочетания продуктов и лекарств

Разные продукты могут влиять на то, как организм усваивает лекарства, в результате – на конечный эффект медикаментов.Какие их сочетания особенно нежелательны и опасны?Как сообщает MedikForum.ru, вещества, содержащиеся в пище человека, могут увеличивать или уменьшать действие лекарственных препаратов. Так, молоко известно способностью снижать эффект антибиотиков (тетрациклинов, ингибиторов гиразы), образуя комплекс кальция с их активными ингредиентами.Специалистами были названы другие нежелательные и опасные сочетания продуктов и лекарствЗеленый чай – бета-блокаторы. Активные вещества чая препятствуют работе лекарств. Между употреблением напитка и приемом данных лекарств должно пройти минимум четыре часа.Кофеин – антибиотики. Ингредиент колы, кофе, шоколада, черного чая в сочетании с антибиотиками группы ингибиторов гиразы, а также лекарствами от астмы и бронхита, содержащими теофиллин, усиливает свое действие на организм – это может вызвать учащенное сердцебиение, тремор.Ягоды годжи – антикоагулянты. Такое сочетание нежелательно, даже опасно, поскольку лекарства начинают работать слишком сильно, может возникнуть кровотечение.Белковые продукты – антидепрессанты. Насыщенные белком сыр, индейка или бобовые могут сделать так, что прием лекарств спровоцирует опасно высокое кровяное давление.Клетчатка – лекарства. Продукты, богатые пищевыми волокнами, являются одними из самых полезных в питании людей. Но после их употребления нежелательно принимать лекарства – сочетание пищи, богатой клетчаткой, и медицинских препаратов, препятствует их всасыванию кишечником. Пауза между их приемами должна составлять хотя бы три часа.Грейпфрутовый сок – средства для снижения давления, холестерина. Их совмещение опасно, оно многократно повышает действие препаратов, способствует головокружению, нарушениям кровообращения. Снотворное, лекарства от астмы, противоаллергические, некоторые гормональные препараты также оказывают нежелательное сильное действие под влиянием сока.Чеснок – антикоагулянты. Эффект медикаментов при этом становится чрезмерным, ослабляя процессы свертывания крови.Овощи, богатые витамином К – препараты, разжижающие кровь. Горох, фасоль, шпинат, брюссельская капуста, брокколи противодействуют таким лекарствам, не позволяя добиться помощи от них.