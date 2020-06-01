Ученые обнаружили связь микробов кишечника с заболеванием мозга

То, каким образом кишечные бактерии могут влиять на головной мозг, давно уже является предметом исследования ученых. Недавно специалисты Чикагского университета, как сообщает издание "НьюИнформ", заявили об обнаружении такой связи.Они выяснили, что микробиом кишечника у людей с геморрагическим заболеванием головного мозга отличается от микробиома тех людей, кто таким заболеванием не страдает. По их мнению, именно наличие в микрофлоре кишечника дисбаланса и является предпосылкой подобного поражения мозга.Отметим, что кавернозная ангиома является редким генетическим заболеванием, которое характеризуется расширением сосудов в головном и спинном мозге, что, в свою очередь, вызывает судороги и инсульты.Ученые провели исследование кишечных бактерий и установили, что у людей с выявленной кавернозной ангиомой было заметно большее количество бактерий Odoribacter splanchnicus, но при этом меньшее количество Faecalibacterium prausnitzii и Bifidobacterium adolescentis. Кроме того, у них в целом было больше грамотрицательных бактерий и меньше грамположительных. Такое соотношение, как отмечают ученые, способствовало тому, что продуцировалось большее число липополисахаридов, которые, собственно, и проникали в мозг, вызывая тем самым разного рода сосудистые аномалии.Исследователи отмечают, что результаты их работы могут быть полезными при разработке специального лечения, способного облегчить состояние таких пациентов.