Строгий контроль питания ребенка не приводит к здоровым привычкам во взрослом возрасте - исследование

Если дошкольник часто отталкивает тарелку с обедом или ведет борьбу против того, чтобы съесть еще один кусочек овоща, который ему не нравится, он не обязательно будут разборчив в еде в будущем.К четырем годам дети могут стать придирчивыми в еде. Чем больше родители пытаются контролировать и ограничивать детское питание, тем более привередливыми они могут стать, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Pediatrics.«Мы хотим, чтобы родители поощряли разнообразное питание в детстве, но наше исследование показывает, что они могут использовать менее контролирующий подход. При этом нужно больше исследований, чтобы лучше понять, как ограниченный выбор продуктов питания детей влияет на здоровое увеличение веса и рост в долгосрочной перспективе», - говорит старший автор, Меган Пеш, доктор медицинских наук, педиатр по вопросам развития в детской больнице Мичиганской Медицины CS Mott.Исследователи обнаружили, что у детей, которые были капризнее в еде, были матери, которые сообщили о большем ограничении нездоровой пищи и сладостей."Давление на детей, заставляющее их есть те, которые им не нравятся, не приведет к правильному питанию в более позднем возрасте, не будет способствовать улучшению здоровья или развития".По словам Пеша, неизвестно, стали бы дети, которые являются придирчивыми едоками, еще более избирательными, если бы они не получали более высокий уровень контроля за поведением.