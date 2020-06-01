4 продукта, которые разнообразят привычный рацион питания

Картофель, макароны, сыр, молоко, хлеб – каждые выходные вы едете в супермаркет и закупаетесь привычными продуктами. В рационе изо дня в день одни и те же блюда, которые уже видеть не хочется. Сегодня MedikForum.ru назовёт 4 продукта, которые существенно разнообразят рацион питания.Фиолетовый картофельРедко встретишь подобный сорт картофеля в обычных супермаркетах. Скорее, можно найти на фермерских рынках. Ценители необычных продуктов обязательно включают фиолетовую картошку в рацион. В ней содержится меньше крахмала, что положительным образом влияет на пищеварительную систему. Придерживаетесь правильного питания? Постарайтесь найти данный продукт, чтобы снизить потребление крахмала. Также в нём много антиоксидантов, что замедлит процессы старения.ТопинамбурПо-другому топинамбур называют земляной грушей. Нередко его путали с обычным сорняком, однако приверженцы высокой кухни стали его применять в готовке и создании необычных блюд. Топинамбур является источником инулина, заменителя инсулина. Его используют как пребиотик для сохранения благотворной среды для полезных бактерий в кишечнике. Продукт отлично подходит для приготовления смузи, соков, им можно даже заменять картофельное пюре на гарнир. Идеально подойдёт для того, чтобы разнообразить рацион.ПастернакВесьма полезный продукт, в котором мало углеводов. Для диабетиков полезен тем, что имеет низкую калорийность. Его плюсы также в том, что пастернак тонизирует, укрепляет иммунитет. Наличие огромного количества витамина группы В делает его невероятным источником данного компонента всего в 100 граммах.ЗеленьНе думайте, что среди зелень есть только укроп и петрушка. Сейчас на рынках (да и в супермаркетах) можно найти потрясающие травы в горшочках, которые остаются свежими на долгий срок. Мята, тимьян, лавровый лист, орегано, розмарин, кинза и другие – видите, как велико разнообразие. К тому же их несложно вырастить самим. Поэтому хватайте горшки, землю и семена – ваш рацион точно не будет отныне скучным.