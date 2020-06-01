7 продуктов с пробиотиками для похудения

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Лето это прекрасный отрезок времени для избавления от лишнего веса, но процесс осложняется карантином. Попробуйте включить в рацион продукты питания с пробиотиками, которые не только укрепляют здоровье, но и избавляет от лишних килограмм.Йогурт. Помимо помощи в потере веса йогурт также улучшает здоровье костей и контролирует артериальное давление. Но помните, что не все типы йогуртов насыщены живыми пробиотиками. Порой полезные бактерии уничтожаются при производстве. Поэтому выбирайте правильные йогурты и читайте состав компонентов.Холодный картофель. Приготовленный и охлаждённый картофель - один из лучших источников пробиотиков. Картошка содержит устойчивый крахмал, полезный для здоровья кишечника и помогающий похудеть. Кроме того, перевариваемые углеводы повышают чувствительность к инсулину.Кефир. Похожий на йогурт молочный продукт, приготовляемый из перебродившего молока. В кефире имеются грибки и бактерии, а также ферментированное молоко, что делает его очень полезным для здоровья напитком, творящим настоящие чудеса в деле укрепления желудочно-кишечной системы и похудения.Незрелые бананы. Мало кому нравятся зелёные бананы, но эти фрукты - богатейший источник пробиотиков и устойчивого крахмала. За счёт употребления зеленых бананов можно укреплять бактериальную микрофлору в кишечнике, что тоже помогает похудению. Наконец, зелёные бананы содержат растворимые и нерастворимые волокна, витамины и минералы, полезные для здоровья.Шоколад. Не только полезный, но и очень вкусный для большинства людей продукт. В шоколаде есть пробиотики, защищающие здоровые бактерии, когда он проходит через желудок и впоследствии абсорбируется в тонком кишечнике. Этот процесс тоже способствует похудению.Чеснок. Богатый пробиотиками, помогающий питать п поддерживать здоровые бактерии в кишечнике. Чеснок также имеет мощные, усиливающие работу бактерий свойства, которые дают преимущества для здоровья, включая сжигание избыточного жира. Лучший источник пробиотиков - сырой чеснок, но и в вареном виде он тоже сработает.Яблочный уксус. Сырой и нефильтрованный уксус содержит пробиотики, укрепляющие здоровье кишечника. Это натуральный диуретик, способствующий потере нежелательных объемов воды. Можно смешивать столовую ложку уксуса со стаканом воды и пить, или добавлять уксус в салат.