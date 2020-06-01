Названы продукты, теряющие пользу после варки

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Их лучше есть в свежем виде.После термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.Никто не говорит о том, что их нельзя варить или жарить, но именно в свежем виде их употреблять наиболее целесообразноСвеклаПроцент полезной для человека фолиевой кислоты снижается примерно на треть после того, как она будет сварена.ТоматыВ помидорах практически полностью исчезнет магний и цинк, если подвергнуть томаты варке или другому виду термообработки.Болгарский перецБолгарский красный перец в своем составе имеет большое количество витамина С. При варке его концентрация уменьшается в четыре раза.ИмбирьВ некоторых рецептах этот корень рекомендуют варить, хотя в большинстве случаев он употребляется в сыром виде. Термообработка лишает его большей части витаминов, А, C, B1, B2, а также ряда важных микроэлементов.СпаржаСварив спаржу, вы сразу полностью лишите этот овощ витаминов А, С, Е, K, группы В, а также фолиевой кислоты.БрокколиПри варке брокколи потеряет до 40% полезных веществ (а именно, витаминов А, С и кальция).ЧеснокВ сыром чесноке есть полезный элемент холин, а также витамины С, PP и группы B. Их он теряет при жарке или варке.